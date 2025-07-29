Beşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktı

Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

DİSK’e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No’lu Şubesi’nin açıklamasına göre belediye işçileri aylardır maaşlarını alamadığını belirtti.

Geçen yıldan temmuz, ağustos, eylül ve ekime ait toplu iş sözleşmesi farkının bu yıl mayısına ait maaşın ödenmediği iddia edilen açıklamada, Beşiktaş Belediyesi’nden emekli işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı öne sürüldü.

Açıklama şöyle:

Beşiktaş Belediyesinde çalışan biz işçiler, aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyoruz. İmzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Beşiktaş Belediyesi işçileri olarak bizlerin belediyeden ücret alacaklarımız giderek artıyor.

Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Beşiktaş Belediyesi yönetimi, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli, alacakları düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödemelidir.

Geriye dönük haklarımız daha fazla gecikmeden yatırılmalıdır. Beşiktaş Belediyesi işçilerinin, kıdem tazminatları ödenmelidir.