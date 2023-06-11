Beşiktaş'ta 15 yolcusu bulunan yat battı

İstanbul'da Beşiktaş'ta içinde 15 yolcu bulunan ve Boğaz açıklarında su alan kiralık yat, iskelede yolcularını tahliye ettikten sonra battı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bebek İskelesi’nden boğaza açılan bir yatta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 15 kişilik grup kiraladıkları yat ile boğaza açıldı. Boğazda yatın su aldığını fark eden kaptan, Bebek İskelesi’ne yanaşarak yolcuları tahliye etti.

Aldığı suyun ağırlığı nedeniyle yat, yan yatarak battı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda batan yat, dalgıçlar ve vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.