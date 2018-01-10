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  3. 10 Ocak 2018 21:18

Beyaz Saray'dan Kuzey Kore'ye yeşil ışık

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere olumlu baktığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan Kuzey Kore'ye yeşil ışık
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore ile görüşmelere olumlu baktığı belirtildi.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’dan da bir adım geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde, uygun zaman ve doğru koşullar altında Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğunu söylediği belirtildi.

Güney Kore Lideri Moon’un ABD Başkanı Trump ile Salı günü Güney Koreli yetkililer ile gerçekleştirilen görüşme hakkında bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Beyaz Saray’ın açıklamasında Moon’un görüşmenin gerçekleşmesinde etkili olduğu için Trump’a teşekkür ettiği ifade edildi.

Öte yandan, bugün Beyaz Saray tarafından yapılan ayrı bir açıklamada Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde gelecek ay düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li heyete Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.

beyaz saray , trump , kuzey kore
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