Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar açıklanıyor.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör suçlamasıyla soruşturma başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 90 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.