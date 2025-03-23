Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İşte ilk sözleri...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ''yolsuzluk'' suçundan tutuklanmasına ''terör'' suçundan tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İmamoğlu'nun ''yolsuzluk'' soruşturması kapsamında tutuklanmasına, ''terör'' soruşturmasında ise tutuklama talebinin reddedilmesine karar verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…'' ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA "ÖRGÜT LİDERİ" SUÇLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazıları ortaya çıkmıştı.

Yolsuzluk soruşturmasının 8 Ağustos 2024 tarihinde açılan bir dava kapsamında ifadeleri alınan tanıkların iddiaları üzerine, 18 Ekim 2024’de re’sen başlatıldığının belirtildiği sevk yazısında; basına yansıyan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı teftiş raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporunun incelendiği belirtildi. İncelemeler sonrasında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirip, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin ve hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Örgütün hiyerarşisinde lider olarak Ekrem İmamoğlu’nun, yönetici olarak ise Murat Ongun’un tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı, ihalelere katılan kamu kurumu personeline yönelik dosyalar hazırlandığı, ‘kasa’ olarak ifade edilen kişilerin iş insanlarına ihale teminatı karşılığında rüşvet verdiği ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş insanlarının üzerine yapıldığı belirtildi. Ayrıca örgüt üyesi olarak geçen şüphelilerin belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş insanlarından ‘komisyon’ adı altında para aldıkları ve menfaatler karşılığında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu şirketler üzerinden kişisel zenginleşmesinin sağlandığı belirtildi.

Belirtilen eylemlerin Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda, hiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiğinin tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, örgüt kurucu ve yöneticisinin örgütün işlediği tüm suçlardan sorumlu olacağı belirtilerek, şüpheli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘rüşvet almak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘irtikap’, ‘suç gelirlerini aklamak’, ‘haksız mal edinme’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 2 buçuk saat savcılık işlemleri süren İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

Kimlik tespitinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu belirten İmamoğlu, ifadesinde ise kendisine gösterilen bazı fotoğraflara ilişkin, "Türkiye’de en fazla gündemde olan kişilerden biri olduğunu belirterek, "Hayatım halkın arasında geçiyor ve insanlarla ilgili en fazla güvendiğim şey bir kere gördüğüm insanları tanımak ve hatırlamak üzerinedir. Fotoğraflarda olan kişilerle ilişkilerim bellidir ve tespitlidir. Diğerleriyle ilgili tanımadığım insanları gözümle hatırladığım kadarıyla ifade ederek tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak bir kişi değilim" dedi.



İmamoğlu, kendisine sorulan Sarıyer’deki 624 ada 175 parselde yer alan yere ilişkin ifadesinde, "Kamulaştırma ile ilgili tamamen belediyenin bölgeyi yeşil alan olarak halkın huzuruna sunması için yapılmış bir çalışmadır. Belediye olarak binlerce kamulaştırma işlemi yapılmıştır. Bu da onlardan sadece bir tanesidir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu ifadesinde, bazı şahısların malvarlığı ile ilgili artışlarla bir bilgisini olmadığını söyleyerek, "Kendi ticari hayatlarıdır. Hayatım ile ilgili hususun hiçbir gizliliği olmamıştır. 3 nesildir ticaretin içinde olan bir insan ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı olarak kamuda hesap sormanın ve hesap vermenin çoklu yöntemleri var iken gözaltına alınarak Ramazan ayında kul hakkı yenmesi benim ve milletimin çok ağrına gitmiştir. Doğru yöntemi tercih etmeyip namusuma, haysiyetime leke getirecek uygulamaları yapanların, raporları düzenleyenlerin Allah’ın verdiği ömür kadar mücadeleme hukuki zeminde sonuna kadar arayacağıma yemin ettim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.