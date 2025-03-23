İBB'deki iki ayrı soruşturmada 48 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden; 5 şüpheli, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

48 KİŞİ TUTUKLANDI, 44 KİŞİ SERBEST

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 2 soruşturma kapsamında karar açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü M.A.Ç.'nin tutuklanmasına karar verildi.

DHA