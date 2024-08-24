Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan kişi tutuklandı
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Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki kiliseden haç çaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.
Parkta oturduğu sırada gözaltına alınan şüpheli S.A'nın, 37 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Polis merkezine götürülen S.A. ifadesinde, haçı sevgilisine vermek için çaldığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklanırken, haç kiliseye teslim edildi.
Öte yandan, kilisenin güvenlik kamera kaydında, şüphelinin bir süre kilisede oturduğu, daha sonra haçı alarak kiliseden ayrıldığı görülüyor.
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