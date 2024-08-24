  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan kişi tutuklandı
Güncelleme:

Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki kiliseden haç çaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Hüseyinağa Mahallesi, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki kilisede haç çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kilisenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin haçı aldıktan sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesine gittiğini belirledi.

Parkta oturduğu sırada gözaltına alınan şüpheli S.A'nın, 37 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen S.A. ifadesinde, haçı sevgilisine vermek için çaldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "mabetten hırsızlık" suçundan tutuklanırken, haç kiliseye teslim edildi.

Öte yandan, kilisenin güvenlik kamera kaydında, şüphelinin bir süre kilisede oturduğu, daha sonra haçı alarak kiliseden ayrıldığı görülüyor.

Etiketler beyoğlu kilise hac
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun kıydığı nikaha Kılıçdaroğlu'nun mesajı damgasını vurdu İmamoğlu'nun kıydığı nikaha Kılıçdaroğlu'nun mesajı damgasını vurdu Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı ortaya çıktı İstanbulluların dün gece neden uyuyamadığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz tatilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz tatilinde Balıkçıların hamside kota endişesi: ''Fiyatı altınla yarışır'' Balıkçıların hamside kota endişesi: ''Fiyatı altınla yarışır'' Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam geldi Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam geldi Beşiktaş aradığı stoperi Almanya'da buldu: Anlaşma sağlandı Beşiktaş aradığı stoperi Almanya'da buldu: Anlaşma sağlandı Tescilli güzel Şevval Şahin de buz dolu küvet modasına uydu Tescilli güzel Şevval Şahin de buz dolu küvet modasına uydu Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor Yüksek hesap tartışmasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü var Yüksek hesap tartışmasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü var
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Kepçeleri unutun... İşte yeni ata sporumuz: Dron ile dış cephe temizliği Kepçeleri unutun... İşte yeni ata sporumuz: Dron ile dış cephe temizliği Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa soyunan Hadise'nin set hali gündem oldu Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa soyunan Hadise'nin set hali gündem oldu Şeyma Subaşı'dan herkesi şoke eden ağır küfür Şeyma Subaşı'dan herkesi şoke eden ağır küfür ABD'den 8 Türk şirketine yaptırım kararı ABD'den 8 Türk şirketine yaptırım kararı İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı yargıya taşındı İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı yargıya taşındı Başsavcılıktan ''Şimşek istifa etti'' soruşturması Başsavcılıktan ''Şimşek istifa etti'' soruşturması ABD savcılığı: ''Türkiye'ye iade edilsin'' ABD savcılığı: ''Türkiye'ye iade edilsin'' Yazı unutun: Şiddetli sağanak yağışlar fena vuracak Yazı unutun: Şiddetli sağanak yağışlar fena vuracak İstanbul'un en riskli ve en güvenli ilçeleri belli oldu İstanbul'un en riskli ve en güvenli ilçeleri belli oldu