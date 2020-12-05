Her hafta Cuma günü Kanal 42 Televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oldu. Aydın, Gazeteciler M. Enes Turbil, Emre Özgül ve Bekir Akkaş’ın sorularını yanıtladı.

Programda pandemi süreci ile ilgili tartışmalara sebebiyet verecek açıklamalara imza atan Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin doğru olmadığını dile getirdi.

Koray Aydın yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulundan istifa etmek isteyenler var” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI VE BİLİM KURULU ÜYELERİ YAŞANANLARDAN RAHATSIZ

Türkiye’de korona virüs tablosunun her geçen gün daha da korkutucu hale geldiğine dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin iradesi dışında alındığını ifade etti. Çemberin daraldığını, insanların yakınlarını kaybettiğini söyleyen Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu Üyelerinin, tüm bu yaşananlardan ve pandemi sürecinde gelinen son noktadan bir hayli rahatsız olduğunu da iddia etti. “Ben, Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim” diyen Aydın, şunları kaydetti:

“Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanının yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.”

NE 180’İ GÜNLÜK ÖLEN SAYISI 600-700

İnsanların Covid-19’dan vefat eden yakınlarını gömmek için saatlerce sıra beklediğini kaydeden Koray Aydın, şunları söyledi:

“2 gün önce Karşıyaka Mezarlığı’nda şahit oldum. İnsanlar defin işlemi için saatlerce bekliyor. Mezarlığa gittiğim süreç içinde Covid-19’dan ölen 12 kişinin dizili tabutunu gördüm. Türkiye’de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük 180 olarak açıklanıyor. Ne 180’i Türkiye’de günde 600-700 kişi koronadan ölüyor. Rakamlarla hırsızlık yapılıyor. Avrupa ülkeleri içinde en fazla insan kaybını biz yaşıyoruz. En yüksek vaka sayısı bizde. Salgında durdurulması zor bir süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı miting yapıp, millete çay dağıttı. İnsanlara bir şey yok algısı verirseniz sonuç böyle olur. Bugün pandemi sürecinde gelinen nokta iktidar açısından kara bir lekedir. 2. korona dalgasına dura dura mı geldik? Milleti kandıra kandıra getirdiler. İnsanların canı üzerinden rakamsal sahtekarlık yapmanın, bu salgını büyük bir salgına dönüştürmenin ağır bir vebali var. Bu insanlara daha başka nasıl kötülük yapılabilir? Sağlık Bakanının açıklanan rakamlara taraf olduğuna inanmıyorum.”