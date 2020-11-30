Bilinci kapalı halde tedavi gördü, koronavirüsü yendi

Kocaeli’de virüse yakalanan 58 yaşındaki Mahmut Eryiğit, hastalığın en ağır boyutunu yaşadı. Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi vardı. Yoğun bakımda bilinci kapalı halde tedavi gördü ve tam 11 gün sonra gözlerini açtı. Hastaneden taburcu olan Mahmut Eryiğit şimdi sokaktan geçenlere ‘‘Maske takın, mesafenizi ayarlayın’’ uyarısında bulunuyor.