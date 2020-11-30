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  3. 30 Kasım 2020 17:19

Bilinci kapalı halde tedavi gördü, koronavirüsü yendi

Koronavirüse yakalanan ve 11 gün boyunca bilinci kapalı halde tedavi gören 58 yaşındaki Mahmut Eryiğit, koronavirüsü yendi.

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Kocaeli’de virüse yakalanan 58 yaşındaki Mahmut Eryiğit, hastalığın en ağır boyutunu yaşadı. Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi vardı. Yoğun bakımda bilinci kapalı halde tedavi gördü ve tam 11 gün sonra gözlerini açtı. Hastaneden taburcu olan Mahmut Eryiğit şimdi sokaktan geçenlere ‘‘Maske takın, mesafenizi ayarlayın’’ uyarısında bulunuyor.

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