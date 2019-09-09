Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nden taşındı

Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmemişti.

TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederek 31 Mart seçimlerinde AKP'nin İstanbul belediye başkan adayı olan Yıldırım'ın halen köşkte oturması tepkilere neden olmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi Müdürlüğü tarafından kendilerine konuya ilişkin verilen yanıtı paylaştı.

Yanıtta, Çankaya Köşkü'nün artık Binali Yıldırım tarafından kullanılmadığı belirtildi.

Yazıda şunlar kaydedildi:

"Çanka Köşkü'nün kamu konutu olarak tahsisine ilişkin ilgili yazınız incelendi. Konuya ilişkin

olarak Cumhurbaşkanlı İdari İşler Başkanlığı'ndan alınan E.13.8466 sayılı yazıda, mülga başbakanlık uhdesinde bulunan Beştepe yerleşkesinin Cumhurbaşkanlığı'na, Çankaya yerleşkesinin mülga başkanlığına karşılıklı olarak 12/02/2015 tarihinde bir protokolle devri sonrası Çankaya Köşkü'nün mülga Başbakanlık çalışma ofisleri olarak kullanılmış olarak hali hazırda Köşkün içerisinde sayın Binali Yıldırım tarafından kullanılan bir konut bulunmadığı bildirilmiştir."

Binali Yıldırm tarafından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada, "Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir." denilmişti.