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  3. 21 Ocak 2019 16:31

Binlerce işçi yemekhane koşullarına tepki gösterdi

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan 4 binden fazla işçi eylem yaptı.

Binlerce işçi yemekhane koşullarına tepki gösterdi
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İstanbul İkitelli'de yapımı devam etmekte olan Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan 4 binden fazla işçi eylem yaptı. Dev Yapı İş Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Öğle yemeği yemeyip, eylem yapan bazı işçilere, firma yetkilileri tarafından pide alındığı söyleniyor' dedi.

Yemekhanede yaşanan sorunlar nedeniyle bugün öğle yemeğinden sonra başlayan eylemde şu an işçi temsilcileri ile ana firma yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını belirten işçilerin geçici olarak işe başladığı, koşullar düzeltilmezse önümüzdeki günlerde devam edebileceğini söyledi.

'BU HAK MÜCADELE İLE KAZANILACAK'

DİSK Dev Yapı İş konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Şantiyelerde besleyici doyurucu yemek haktır. 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasında besleyici doyurucu sağlıklı yemek hakkı var. Ama bu haklara biz işçiler sahip çıkmaz ise kağıt üzerinde kalıyor. İşçileri kaliteli yemek için direnişe geçti. Hak verilmez alınır. İnsanca yemek insanca barınma ve insanca çalışma koşulları mücadele ile kazanılır. Bu hak mücadele ile kazanılacak'' ifadelerini kullandı.

'YEMEKLER KÖTÜ'

İşçilerin yemekhaneden yönetim binasına yürüdüğünü belirten hastane şantiyesinden bilgi veren bir işçi, ''Uzun bir dönemdir yemeklerin kötü ve sağlıksız olmasından dolayı problem yaşanıyordu. Sabah kahvaltısı da çok kötüydü, öğlen yemeğinin kötü olaması üzerine işçiler yürüyüşe başladı'' dedi.

ÖNCE SAĞLIKSIZ YEMEK EYLEMDEN SONRA PİDE

Dev Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut'ta kötü yemek v.b sorunların tüm şantiyelerde işçilere dayatıldığını belirten,''Öğle yemeği yemeyip, eylem yapan bazı işçilere, firma yetkilileri tarafından pide alındığı söyleniyor'' açıklamasında bulundu.

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