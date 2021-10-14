BioNTech aşısı için imzalanan anlaşmada gizli Türkiye maddesi ortaya çıktı

Türkiye'de de kullanılan BionTech koronavirüs aşısının alımında imzalanan anlaşmadaki "gizli" madde ortaya çıktı. Anlaşmadaki maddede aşı kaynaklı ölüm de dahil tüm olumsuzluklarda Pfizer-BionTech cezaya mahkum edilse bile tüm tazminatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanacağı yer alıyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında Almanya'dan gelen bir mühendisin iddialarını kaleme aldı.

Ataklı, Almanya'da yaşayan mühendisin "BioNTech ile yapılan anlaşmadaki gizli maddeyi biliyor musunuz?" diye sorduğunu ve içine bir kurt düştüğünü yazarak maddenin doğru olup olmadığını sordu.

Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Geçenlerde bir dost sohbetindeydik.

Arkadaşlardan biri Almanya’da yaşayan ve bir otomotiv fabrikasında mühendis olan tanıdığını da getirmişti.

Hoş sohbet ve hayli bilgili biriydi, hepimiz tanımaktan keyif aldık.

Sohbet sırasında konu aşı olayına geldi, Almanya’dan gelen mühendis “Bizim orada aşı karşıtları çok güçlü, bu nedenle Almanya’da aşılama yavaş gidiyor. Türkiye bu konuda bayağı hızlı” dedikten sonra hepimizi çok şaşırtan bir şey söyledi; “BionTech ile yapılan anlaşmadaki gizli maddeyi biliyor musunuz? O madde kabul edildikten sonra Türkiye’ye BionTech yağmaya başladı.”

Tabii “Nedir o gizli madde?” diye sorduk.

Şunu söyledi; Pfizer-BionTech mRNA aşısının ileride yol açabileceği ölümler sebebiyle Türk vatandaşlarının açabileceği ulusal ve uluslarası davalarda Pfizer-BionTech cezaya mahkum edilse bile ortaya çıkabilecek tüm maddi tazminatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanacak.

Baktım hiçbirimiz bunu bilmiyoruz.

Ben ertesi gün biraz sordum araştırdım, teyit edemedim.

Ancak aşı olurken imzaladığım kağıdın bir nüshasını alıp saklamıştım.

Orada şöyle bir madde var; Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve verimliliğinin şu an bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde kişiye uygulanacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretim hataları haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir.

Bu elbette gizli denilen madde gibi değil ama öyle bir bilgi aldıktan sonra bize imzalatılan belgede böyle bir madde olması içime bir kuşku düşürdü.

Can Ataklı'nın yazısının tamamı için...