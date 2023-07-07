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Bir ayda 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı

Bir ayda 15 bin 591 kaçak göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

Etiketler düzensiz göçmen kaçak göçmen
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