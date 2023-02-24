''Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın''

Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında "Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" diyerek isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıp, 43 bin canımızı yitirmemize yol açan asrın felaketinde "çadır" ve "yardım" tartışmaları sürerken Halk TV Ana Haber bültenine bağlanan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, İrfan Değirmenci'ye "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında feryat eden Güzel, daha sonra telefonu kapattı.

Güzel şunları söyledi:

"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"