Bir dehşet daha.... Eşini öldürüp, intihar etti!

TRT'de Ömür Dediğin adlı programa da konuk olmuşlardı... 85 yaşındaki bir kişi 86 yaşındaki eşini öldürüp intihar etti..

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan A.S. (85) eşi F.S.’ı (86) av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde A.S., henüz belirlenemeyen nedenle eşi F.S.’ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve F.S. çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çiftin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, A.S.'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen A.S. ve F.S. çiftinin 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor. (DHA)

DHA