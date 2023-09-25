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Bir deprem daha! Bu sefer de Tokat sallandı

Bir deprem daha! Bu sefer de Tokat sallandı
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Tokat'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki sarsntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre Tokat'ta saat 9.12'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.7 olarak açıklandı.

 AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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