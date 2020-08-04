Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Diyarbakır Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Diyarbakır Tabip Odası, acı haberi şöyle duyurdu:

Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Bir doktoru daha koronavirüse kurban verdik