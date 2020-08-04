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  3. 04 Ağustos 2020 12:25

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü

Diyarbakır Tabip Odası, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Halil Yücel Kutun'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
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Diyarbakır Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Diyarbakır Tabip Odası, acı haberi şöyle duyurdu:
Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Bir doktoru daha koronavirüse kurban verdikBir doktoru daha koronavirüse kurban verdik

 

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