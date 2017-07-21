Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu
Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu
Bodrum’da yeni korku ! Halkı panikleten iddia
Bodrum’da yeni korku ! Halkı panikleten iddia
Almanya'dan bir skandal Türkiye kararı daha
Almanya'dan bir skandal Türkiye kararı daha
FETÖ'ye marka darbesi: Yüzlercesi TMSF'ye geçti
FETÖ'ye marka darbesi: Yüzlercesi TMSF'ye geçti
Plajda cinsel ilişki rezaleti ! Bir de alkış tuttular
Plajda cinsel ilişki rezaleti ! Bir de alkış tuttular
Taksilerdeki yeni uygulamaya tepki yağıyor !
Taksilerdeki yeni uygulamaya tepki yağıyor !
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Vergi itirazında son 10 gün !
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Vergi itirazında son 10 gün !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Temmuz 2017 12:26

Bir ''Hero'' gözaltısı daha

Antalya'da ''Hero'' yazılı tişört giyen garson gözaltına alındı

Bir ''Hero'' gözaltısı daha
A+ A-

Antalya'nın Serik İlçesi'nde üzerinde 'Kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen otel garsonu 29 yaşındaki M.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan M.S., üzerinde siyah renkle 'Hero' yazılı beyaz tişörtle dün sabah işe geldi. FETÖ duruşmalarıyla gündeme gelen tişörtü gören oteldekiler polise ihbarda bulundu. Otele gelen polis M.S.'yi gözaltına alırken, şüphelinin dolabında yapılan aramada söz konusu tişört bulunarak el konuldu.



Polis merkezindeki ifadesinde tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini, bunu televizyonda gördüğünü fakat önemsemediğini belirten M.S., beyaz tişörtleri çok sevdiğini aktardı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.




DHA

antalya , hero , gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM