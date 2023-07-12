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Bir ilde daha şap alarmı! Hayvan pazarları ve mezbahalar kapatıldı

Bir ilde daha şap alarmı! Hayvan pazarları ve mezbahalar kapatıldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi nedeniyle mezbahalar ve hayvan pazarları kapatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanması üzerine ilçede bulunan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası geçici olarak kapatıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Akyazı'da bir işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanması üzerine ekipler alarma geçti. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri alınan numuneleri laboratuvara gönderdi. Neticeler çıkana kadar ise ilçeye hayvan giriş ve çıkışları kapatılırken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsasının geçici süreliğine kapatıldığını açıkladı.

GEÇİCİ SÜRELİĞİNE KAPATILDI
Soykan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde bulunan bir yerel işletmede şap hastalığı bulgusuna rastlanmıştır. Bu sebeple hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Tedbir gayesiyle belediyemiz bünyesinde bulunan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası neticeler gelene kadar geçici bir süreliğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Etiketler sakarya şap hastalığı hayvan apzarı mezbaha
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