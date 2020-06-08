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  3. 08 Haziran 2020 22:10

Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çarşamba gününden itibaren kent genelinde sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Bir ilde daha sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kent genelinde Çarşamba gününden itibaren maskesiz dolaşımın yasaklanacağını duyurdu.

Vali Güzeloğlu, yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da maske kullanımı konusunda istenilen düzeye gelemediklerini belirterek, "Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi.

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