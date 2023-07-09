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Bir ilde denize girmek yasaklandı

Bir ilde denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Dalgalar ve rüzgar nedeniyle sahillerde bulunan şezlong ve şemsiyeler zarar gördü, bazı cankurtaran kuleleri de yıkıldı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Etiketler Sakarya deniz yasak
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