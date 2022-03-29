Bir ili ayağa kaldıran olay: 220 öğrenci yemekten zehirlendi

Kayseri'de ilkokulda Newroz yemeği yiyen öğrencilerden 220'si zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de, Merkez Melikgazi ilçesinde Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Newroz etkinlikleri kapsamında pilav ve ayrandan oluşan 800 kişilik yemek sipariş edildi.

Yemeğin ardından bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. 220 öğrenci, ambulanslarla ve velileri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evde rahatsızlanan bazı öğrenciler de çağrılan ambulanslar ve velileri tarafından hastanelere götürdü.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DURUMU KRİTİK ÖĞRENCİ YOK

Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Şehmus Günaydın, Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocukların etkilendiklerini söyledi.

Şu anda Kayseri Şehir Hastanesi'nde 200'e yakın öğrencinin bulunduğunu ifade eden Günaydın, öğrencilerin tahlillerinin yapıldığını ve durumu kritik öğrenci bulunmadığını anlattı.

Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlık ocaklarına da öğrencilerin başvurduğunu kaydeden Vali Günaydın, "Şu anda bütün velilerimizi tek tek arıyoruz, takip ediyoruz. Toplamda öğretmen ve personelle birlikte 800 kişiye pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var, 'o da normal, düşmesini bekliyoruz' dedi hocalarımız. Doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok dediler. Konuyu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

PİLAV VE AYRANLARDAN ZEHİRLENİLDİ İDDİASI

Okul dışında gazetecilere açıklama yapan öğrenci yakını Fadime Bulut ise öğrencilerin yedikleri pilav ve ayrandan zehirlendiğini öne sürdü.

Bulut, "Mahalleye ambulansların biri gelip biri gidiyor. Torunum rahatsızlandı. Annesi ve babası alıp götürdü. Durumu nasıl, bilmiyorum" dedi.