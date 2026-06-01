Bir ilimizde daha ormanlara girişler yasaklandı!

İzmir Valiliği, artan orman yangını riskine karşı 1 Haziran - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelindeki ormanlık alanlara girişi yasakladı. Karar kapsamında orman kenarlarında piknik yapmak ve anız yakmak engellenirken, sanayi, belediye ve enerji şirketlerine de kritik görevler verildi. Sadece Efeler Yolu Kültür Rotası'nda profesyonel rehberli yürüyüşlere izin verilecek.

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını risklerine karşı ilk radikal adım İzmir'den geldi. Haber3.com olarak ulaştığımız resmi bilgilere göre; İzmir Valiliği ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu koordinasyonunda alınan karar doğrultusunda, il genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamen yasaklandı.

Piknik ve Tarımsal Faaliyetlere Sıkı Denetim Geldi Alınan yeni kararlar sadece orman içlerini değil, orman çevresini ve tarım alanlarını da kapsıyor. Belirtilen tarihler boyunca orman içinden geçen karayollarında araçların mola vermesi veya yol kenarlarında piknik yapılması kesinlikle engellenecek.

İzinli Mesire Alanları Şartı: Vatandaşlar sadece özel olarak tahsis edilmiş resmi piknik alanlarını kullanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin iş bitiminde tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması yasal bir zorunluluk olacak.

Tarımsal Atık ve Anız Yasağı

Orman bitişiğindeki köyler ve mahallelerde; bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sonrası ortaya çıkan budanmış dalların, bitki örtüsünün veya anızın yakılmasına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek.

Kurumlar ve Şirketler İçin Yangın Seferberliği İzmir Valiliği, yangınla mücadele kapsamında yalnızca vatandaşlara değil, kamu ve özel sektör kuruluşlarına da acil eylem planları çerçevesinde kritik görevler tebliğ etti:

Sanayi Kuruluşları: Orman sınırlarına yakın üretim yapan fabrika ve sanayi tesisleri, yangın ihtimaline karşı kendi tesis içi koruma ve söndürme tedbirlerini en üst seviyeye çıkaracak.

Enerji Şirketleri: Elektrik nakil hatlarından sorumlu dağıtım şirketleri, ormanlık arazilerden geçen hatların altında ve çevresinde sürtünme veya kıvılcım yaratabilecek bitki örtüsü ile ağaç dallarının temizliğini derhal yapacak.

Belediyeler ve Yerel Yönetimler: Ormanlara bitişik çöp depolama alanlarının etrafına yangın sıçramasını engelleyecek koruma bantları inşa edilecek. Belediyeler, iş makinelerini olası bir afet anında müdahaleye hazır tutacak.

Efeler Yolu Kültür Rotası'na "Rehber" İstisnası

Kısıtlama kararları kapsamında doğa ve turizm faaliyetleri de yeniden düzenlendi. İzmir Valiliği'nin "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" güzergahında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverlerin mağduriyet yaşamaması için özel bir şart getirildi. Yürüyüşçüler, yasaklı orman sınırlarından geçen bu rotayı ancak profesyonel bir rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne önceden resmi bilgi vererek kullanabilecekler.

Valilik, belirlenen bu hayati kurallara aykırı hareket eden tüm kişi ve işletmeler hakkında anında adli ve idari yasal işlemlerin başlatılacağını vurguladı.