  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimizde daha ormanlara girişler yasaklandı!

Bir ilimizde daha ormanlara girişler yasaklandı!

Bir ilimizde daha ormanlara girişler yasaklandı!
Güncelleme:

İzmir Valiliği, artan orman yangını riskine karşı 1 Haziran - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelindeki ormanlık alanlara girişi yasakladı. Karar kapsamında orman kenarlarında piknik yapmak ve anız yakmak engellenirken, sanayi, belediye ve enerji şirketlerine de kritik görevler verildi. Sadece Efeler Yolu Kültür Rotası'nda profesyonel rehberli yürüyüşlere izin verilecek.

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını risklerine karşı ilk radikal adım İzmir'den geldi. Haber3.com olarak ulaştığımız resmi bilgilere göre; İzmir Valiliği ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu koordinasyonunda alınan karar doğrultusunda, il genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamen yasaklandı.

Piknik ve Tarımsal Faaliyetlere Sıkı Denetim Geldi Alınan yeni kararlar sadece orman içlerini değil, orman çevresini ve tarım alanlarını da kapsıyor. Belirtilen tarihler boyunca orman içinden geçen karayollarında araçların mola vermesi veya yol kenarlarında piknik yapılması kesinlikle engellenecek.

İzinli Mesire Alanları Şartı: Vatandaşlar sadece özel olarak tahsis edilmiş resmi piknik alanlarını kullanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin iş bitiminde tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması yasal bir zorunluluk olacak.

Tarımsal Atık ve Anız Yasağı

Orman bitişiğindeki köyler ve mahallelerde; bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sonrası ortaya çıkan budanmış dalların, bitki örtüsünün veya anızın yakılmasına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek.
Kurumlar ve Şirketler İçin Yangın Seferberliği İzmir Valiliği, yangınla mücadele kapsamında yalnızca vatandaşlara değil, kamu ve özel sektör kuruluşlarına da acil eylem planları çerçevesinde kritik görevler tebliğ etti:

Sanayi Kuruluşları: Orman sınırlarına yakın üretim yapan fabrika ve sanayi tesisleri, yangın ihtimaline karşı kendi tesis içi koruma ve söndürme tedbirlerini en üst seviyeye çıkaracak.

Enerji Şirketleri: Elektrik nakil hatlarından sorumlu dağıtım şirketleri, ormanlık arazilerden geçen hatların altında ve çevresinde sürtünme veya kıvılcım yaratabilecek bitki örtüsü ile ağaç dallarının temizliğini derhal yapacak.

Belediyeler ve Yerel Yönetimler: Ormanlara bitişik çöp depolama alanlarının etrafına yangın sıçramasını engelleyecek koruma bantları inşa edilecek. Belediyeler, iş makinelerini olası bir afet anında müdahaleye hazır tutacak.

Efeler Yolu Kültür Rotası'na "Rehber" İstisnası

Kısıtlama kararları kapsamında doğa ve turizm faaliyetleri de yeniden düzenlendi. İzmir Valiliği'nin "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" güzergahında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverlerin mağduriyet yaşamaması için özel bir şart getirildi. Yürüyüşçüler, yasaklı orman sınırlarından geçen bu rotayı ancak profesyonel bir rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne önceden resmi bilgi vererek kullanabilecekler.

Valilik, belirlenen bu hayati kurallara aykırı hareket eden tüm kişi ve işletmeler hakkında anında adli ve idari yasal işlemlerin başlatılacağını vurguladı. Ege Bölgesi'ndeki çevre ve asayiş gelişmelerini Haber3.com üzerinden anlık takip etmeye devam edebilirsiniz.

Bu Haberleri Kaçırma...

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı
Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı
Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı
Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı!
Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı!
Aziz Yıldırım Oğuz Çetin ve 2 santrafor transferini açıklayıp, Alex de Souza sürprizi yaptı!
Aziz Yıldırım Oğuz Çetin ve 2 santrafor transferini açıklayıp, Alex de Souza sürprizi yaptı!
Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı
Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi!
Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi!
Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı
Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı
Etiketler izmir orman yasağı İzmir Valiliği orman yangınları orman giriş yasağı Efeler Yolu anız yakma yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 75 yıllık tarihi köprüsü sular altında kaldı Türkiye'nin 75 yıllık tarihi köprüsü sular altında kaldı Fiat Doblo yuvasına döndü! Bursalı Fiat Doblo yollara çıkmaya hazırlanıyor Fiat Doblo yuvasına döndü! Bursalı Fiat Doblo yollara çıkmaya hazırlanıyor Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen ayrılık iddialarına son noktayı koydu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen ayrılık iddialarına son noktayı koydu Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi! Haziran ayı sağanaklarla başlıyor! Çok sayıda ilimizde kuvvetli yağış alarmı verildi! TÜİK enflasyonunun göstergesi İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonunun göstergesi İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan Nilüfer'e çok ağır suçlama! Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan Nilüfer'e çok ağır suçlama! Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı Mayıs ayında yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı Milli gururumuz Arda Güler bir kez daha tarihe geçti! Milli gururumuz Arda Güler bir kez daha tarihe geçti! Gürsel Tekin CHP'de kurultay çağrısı yapanlara kapıyı kapattı Gürsel Tekin CHP'de kurultay çağrısı yapanlara kapıyı kapattı Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu kırmızı bikinili pozlarıyla hem mankenlere taş çıkardı hem de sosyal medyayı salladı
Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı Antalya'da Off-Road macerasında faciadan dönüldü; sulara gömülen aracı arkadaşları kurtardı Emeklili oldum diye sevinenlere büyük şok! Binlerce emeklini emekliliği de EYT'si de iptal eşiğinde Emeklili oldum diye sevinenlere büyük şok! Binlerce emeklini emekliliği de EYT'si de iptal eşiğinde Akaryakıtta üçlü indirim geliyor! Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatları düşüyor Akaryakıtta üçlü indirim geliyor! Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatları düşüyor 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı! Özel, İmamoğlu ve Yavaş yeni bir parti kursa anketinin sonuçları açıklandı! Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney eleştirilerine sert yanıt, Kılıçdaroğlu'na tepki! Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney eleştirilerine sert yanıt, Kılıçdaroğlu'na tepki! Travis Scott'ın İstanbul konserinde büyük fiyasko: 50 Bin TL'lik bilete 20 dakikalık sahne! Travis Scott'ın İstanbul konserinde büyük fiyasko: 50 Bin TL'lik bilete 20 dakikalık sahne! CHP'li bir belediyeye daha operasyon! İki CHP'li belediye başkanı da dahil 62 gözaltı var! CHP'li bir belediyeye daha operasyon! İki CHP'li belediye başkanı da dahil 62 gözaltı var! Uzman isim canlı yayında hem tüm çalışanlara hem de emekli kötü haberi verdi! Uzman isim canlı yayında hem tüm çalışanlara hem de emekli kötü haberi verdi! Dua Lipa'dan herkesi şaşırtan hamle... Sade bir nikah töreniyle evlendi! Dua Lipa'dan herkesi şaşırtan hamle... Sade bir nikah töreniyle evlendi!