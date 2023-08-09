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Bir konser iptali daha: ''Gökçe ilçe sınırlarına bile giremez''

Bir konser iptali daha: ''Gökçe ilçe sınırlarına bile giremez''
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Şarkıcı Gökçe’nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki konseri, Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi. Çöl, Gökçe için "Sandıklı sınırlarına giremez" mesajını paylaştı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe 11 Ağustos’ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu.

Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şu ifadeleri kullandı:

"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"

 Şarkıcı Gökçe’nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki konseri, Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi. Çöl, Gökçe için

Etiketler konser gökçe konseri belediye başkanı
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