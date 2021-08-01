  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir müzisyen intiharı daha

Bir müzisyen intiharı daha

Bir müzisyen intiharı daha

Yıllarca sanat kurumlarında faaliyet gösteren ve sokak müzisyenliği yapan İbrahim Birincioğlu, yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle Mersin'deki evinde yaşamına son verdi.

Sokak müzisyenliği yapan İbrahim Birincioğlu'nun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, savcılık soruşturma başlattı.

Müzisyen Birincioğlu’nun ağabeyi Metin Birincioğlu, kardeşinin 2 yıldır işsizlikle boğuştuğunu söyledi.

Ağabey Birincioğlu, kardeşinin salgının başlamasından dolayı iş yapamadığını ve ekonomik gerekçelerden dolayı intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.

 ONLARCA MÜZİSYEN İNTİHAR ETTİ

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşayan 103 müzisyen intihar etmişti.

Müzisyenlere yeterli ekonomik desteğin verilmemesi ve sahnelerin en son açılması kararı verilmesi müzisyenlerin tepkisini çekmişti.

Etiketler İbrahim Birincioğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da kabus devam ediyor: Can kaybı 7'ye yükseldi
Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti
Havalimanında hırsızlık yapan 3 Fransız polise yakalandı
Kızlarının odasına giren adam dehşete kapıldı! Devasa büyüklükte...
Türkiye yarına kilitlendi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?
Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü
''Erdoğan ziyaret etmedi, ayağına getirtti''
Korkulan oldu! Marmaris'te alevler yerleşim yerine ulaştı
Rüzgar yön değiştirdi; Bodrum'un Mazı Mahallesi alevlere teslim oldu
Sıcaklıklar daha da artacak! Meteoroloji'den ''bunaltan'' uyarı