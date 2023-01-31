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Bir savcı vatandaşın şikayeti üzerine gözaltına alındı

Bir savcı vatandaşın şikayeti üzerine gözaltına alındı
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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bir vatandaşın şikayeti üzerine savcı gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

 İDDİA: DAVAYA PARA KARŞILIĞINDA BAKMA
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.’yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya’da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya’da görev yapan savcı F.A.’nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.’nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

Etiketler dava para savcı
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