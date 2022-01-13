Bir skandal daha: KPSS birincisi yine açıkta kaldı!

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın KPSS sınavında kendi alanında Türkiye birinci olmasına rağmen, hiç bir yere atanamadı.

Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksek Okulu Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünden 2010 yılında mezun olan Elif Burcu Açıkgöz, ilk iki yıl KPSS sınavına girdi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın bir sınavdan alanında Türkiye 27. olmasına rağmen atanamadı. Daha sonra kendi AB ve devlet destekleri için Danışmanlık Proje ve Eğitim merkezi açan Elif Burcu Açıkgöz, hem çalışıp hem de KPSS hazırlandı.

KPSS sınavına giren ve alanında Türkiye birincisi olan Açıkgöz, Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Veteriner Teknikerliği tercihlerini yaptı.

Alanında Türkiye birincisi olduğu için atanmasına kesin gözüyle bakan Açıkgöz, 6 Ocak’ta açıklanan sonuçlardan sonra şoke oldu.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Alanında birinci sırada olmasına rağmen atamadığını öğrenen Elif Burcu Açıkgöz, Veteriner Teknikerliği alanında az sayıda kadro açıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Alanımda iki yer vardı. Onları ilk iki sıraya yazdıktan sonra gelen kalan tercihlerimi düz memurluk üzerine yaptım.

Alanımda birinci sırada olduğum için atanmama garanti gözüyle bakıyordum. Ama olmadı. Bir çocuk sahibi yalnız başına yaşayan bir kadınım. Başka hiç özellik istenen bir dal değil.

Sadece bu bölümden mezun olmak yeterliydi. Mülakat yapılmadan sınav sonuçlarına göre atama yapacaklar denildi.

Ama ne oldu da ben atanamadım anlamadım. Hakkımı helal etmiyorum.

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