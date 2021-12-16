Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sedat Peker'i ziyaret eden ''gizemli'' iş insanı kim ?

Gazeteci Erk Acarer Lale Özan Arslan'a yaptığı açıklamada Ankaralı bir iş insanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek suç örgütü lideri Sedat Peker'i ziyaret ettiğini açıkladı.

Gazeteci Erk Acarer Bizim TV adlı Youtube kanalında Lale Özan Arslan'ın konuğu oldu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakınındaki bir ismin aracılığı ile görüşme şansı bulduğunu belirten Acarer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ekonomik gidişatını değerlendiren Peker'in "Dolar akıl hafıza almayacak ölçüde yükselecek" dediğini belirten Acarer'in açıklamaları şöyle:

"Sedat Peker'le yakınlarındaki bir kişinin telefonundan direk görüştüm. İki soru sordum. Birincisi belgeselle ilgili fikrini ve ekonomi ile ilgili ne düşündüğünü sordum. Ekonomi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan mutabakat gereği daha önce bilgi alamamıştım. Birkaç gün önce kendisine çok yakın bir iş insanının orada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaretine gittiğini biliyorum. Dolaylı olarak Peker'in ona ekonomi ile ilgili aktardıkları var. Onları not aldım.

Ankaralı iş insanı şöyle söylüyor: 'Henüz iktitarla Arasında bir kopukluk olmadan beni uYardı. Paramı sabitte tutmamı söyledi. Doların akıl hafzal almayacak ölçüde yükseleceğini belirtti. Ben kızgınlıkla söylediğini belirtince alakası olmadığını söyledi. Türkiyeyi çok kötü günler bekliyor dedi. Türkiye için çok endişeli olduğunu da ifade etti.'

Ayrıca iş insanına Peker şunu da söylüyor. 'İngiltere ekonomik bir hamle yapıyorsa, ABD ekonomik bir hamle yapıyorsa bu dünyanın başka ülkelerinden kopuk halde olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de bu plan dahilinde hareket eder.' diyor iş insanı olan yakın arkadaşına. Bu Ankaradaki yakın bir arkadaşı. Yakın bir zamanda yüz yüze görüştüler."

PEKER'DEN BÜLENT ARINÇ VE İRFAN AKTAN AÇIKLAMASI

Acarer 140 Journos'un çektiği belgesel hakkında ise, "İrfan Aktan da Bülent Arınç da 'Sedat Peker'in olduğunu bilseydik konuşmazdık' dediler. Sedat Peker güldü ve o da 'Ben de Bülent Arınç ve İrfan Aktan'ın olduğunu bilseydim bu belgeselde yer almak istemezdim' dedi. Sebebini olarak ise enerjisini çok düşük bulduğunu ve zaten 40 senedir aynı hikayeleri dinlediğini söyledi. Bu açıdan ben Peker'in çok da gerçeğin dışında bir ifade kullanmadığını ekleyebilirim. Burada yeni bir şey vardı. Bu konu olmadığı için hem gazeteci arkadaşımız hem de Arınç hakkında söyledikleri bence gerçeği yansıtıyordu." diye konuştu.