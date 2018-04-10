Bitlis ve Siirt'ten kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı
Bitlis ve Siirt'ten kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı
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  3. 10 Nisan 2018 23:55

Bitlis ve Siirt'ten kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Bitlis'te teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Bitlis ve Siirt'ten kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı
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Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi.

Sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi. 

YILDIRIM DÜŞTÜ

Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı. İHA'nın haberine göre koruculardan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşek çakması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Eruh ve Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Koruculardan 1’i hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. 

DHA & İHA

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