Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin saat 14.50'de olduğu belirtirken sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Sarsıntı Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Tatvan (Bitlis)
Tarih:2024-09-25
Saat:14:50:03 TSİ
Enlem:38.2575 N
Boylam:42.55861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sNIMg7OHky@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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