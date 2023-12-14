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Bitmiyorlar! Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Bitmiyorlar! Atatürk'e hakaretten tutuklandı
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Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan O.A., polis tarafından gözaltına alındı. O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı canlı yayında, Atatürk'e hakaret eden O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın gözaltı kararı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi 2 gün önce gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan O.A. tutuklandı.

DHA

Etiketler atatürke hakaret tutuklama gözaltı
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