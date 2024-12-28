  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle'' diyen cübbeliye suç duyurusu

''Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle'' diyen cübbeliye suç duyurusu

Güncelleme:

Kocaeli'nde 4 derneğin ortak düzenlediği toplantıda "Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle" diyen kamuoyunda "cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cübbeli Ahmet hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Biçer Karaca, şunları kaydetti:

''Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini ve anayasal düzenini hedef alan hiçbir söylem, hukuk devleti ilkemizle bağdaşmaz. “Biz şeriatçıyız, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle” ifadesi, sadece Anayasamızın 2. ve 174. maddelerine aykırılık teşkil etmekle kalmayıp, vatandaşlarımız arasında kin ve düşmanlığı körükleme potansiyeline sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik ve hukuk devleti nitelikleriyle tüm vatandaşlarına eşit ve özgür bir yaşam alanı sunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin ‘ne işimiz var’ diyebileceği bir rejim değil, bu milletin azmi ve mücadelesinin şanlı tarihidir. Bu rejimle ‘ne işi olduğunu’ sorgulayanlara hatırlatıyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, işgal edilen zihinlere değil, Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ruhuna aittir. Gazi Meclis’in bir üyesi olarak, milletimizin emanetine sahip çıkıyor ve bu söylemleri hukuk önünde titizlikle soruşturmak için yetkilileri göreve davet ediyorum.

Aynı şahsın, 6 Haziran 2023 tarihinde de benzer ifadelerle laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşıt görüşlerini dile getirmiş olması, bu söylemin tesadüfi veya münferit bir açıklama olmadığını, aksine sistematik bir düşünce yapısının dışavurumu olduğunu gösteriyor. Bu durum, anayasal düzen ve hukuk devleti ilkelerine karşı süregelen bir ideolojik tutuma işaret eder. Bu tekrar eden söylemler, yalnızca bireysel bir fikir beyanı değil, aynı zamanda toplumsal bir kutuplaşma yaratma, anayasal düzeni zayıflatma ve laikliği hedef alma amacı taşıyor. Özellikle laikliğin, demokratik ve sosyal hukuk devleti olma niteliğimizin temel taşı olduğu bir düzende, bu söylemlerin pervasızca tekrarlanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine açık bir meydan okuma niteliği taşır. Bu nedenle, bu ifadelerin yalnızca kişisel düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınması mümkün değildir.

Bu tür açıklamalar, Anayasa’nın 174. maddesiyle koruma altına alınan inkılap kanunlarına ve TCK 216. madde çerçevesinde toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu açısından değerlendirilmeli. Bu tekrar eden söylemler karşısında susmak, cumhuriyetimizin temel değerlerine ve hukuk devletine yönelik bir tehdidi göz ardı etmek anlamına gelir.

Meclis Başkanvekili olarak, bu sorumluluğumun bilinciyle söz konusu ifadeyi soruşturulmak üzere yetkili mercilere taşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı milyonlarca vatandaşımızın sesi olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Şu hakikati herkes bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur. İnanıyorum ki bu millet, adaletin simgesi olan cübbeyi, şeriatçıların lakabına, gölgesine teslim etmez."

 

Etiketler cübbeli Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü suç duyurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzleyici Burcu Özberk'e, Burcu Özberk de ''Prens''ine kavuşuyor İzleyici Burcu Özberk'e, Burcu Özberk de ''Prens''ine kavuşuyor CHP anketinin sonuçları açıklandı... Özel, Cumhurbaşkanı adayı, beğenilen vekil, belediyeler... CHP anketinin sonuçları açıklandı... Özel, Cumhurbaşkanı adayı, beğenilen vekil, belediyeler... Bahçeli muradına erdi: Bakanlıktan izin çıktı; DEM Partililer İmralı'ya gitti! Bahçeli muradına erdi: Bakanlıktan izin çıktı; DEM Partililer İmralı'ya gitti! Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ın hava durumu belli oldu Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ın hava durumu belli oldu Hafsanur Sancaktutan - Kubilay Aka aşkında ''ihanet'' depremi Hafsanur Sancaktutan - Kubilay Aka aşkında ''ihanet'' depremi Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... Türkiye'deki antik kent kazılarında tarihi keşif: Uzaydan gelmiş gibi ama değil... Genç kadını taciz eden bisikletli sapık tutuklandı! Genç kadını taciz eden bisikletli sapık tutuklandı! 5 kişinin istismarına uğrayan genç kız sosyal medyadan yardım istedi 5 kişinin istismarına uğrayan genç kız sosyal medyadan yardım istedi Metroda ikinci vahşet: Bir kişi daha ateşe verilerek yakıldı Metroda ikinci vahşet: Bir kişi daha ateşe verilerek yakıldı 2025 yıl sonu Dolar kuru için 12 dev firmadan 4 farklı tahmin 2025 yıl sonu Dolar kuru için 12 dev firmadan 4 farklı tahmin
Yurt dışı çıkış harcına zam Resmi Gazete'de yayımlandı Yurt dışı çıkış harcına zam Resmi Gazete'de yayımlandı Yılbaşı gecesini Uludağ'da geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı Yılbaşı gecesini Uludağ'da geçirmenin maliyeti dudak uçuklattı Okul dönüşü bir çocuğu ısıran sokak köpeği kuduz çıktı Okul dönüşü bir çocuğu ısıran sokak köpeği kuduz çıktı Yılbaşına günler kala Türkiye'nin ''utanç nöbeti'' başladı Yılbaşına günler kala Türkiye'nin ''utanç nöbeti'' başladı Beyaz Ceketler sahibini bulmuştu, MasterChef'te finalist de belli oldu Beyaz Ceketler sahibini bulmuştu, MasterChef'te finalist de belli oldu ''Cep''te yıllardır beklenen gün geldi: Yeni dönem bugün başlıyor ''Cep''te yıllardır beklenen gün geldi: Yeni dönem bugün başlıyor Esra Erol'un canlı yayınında ilişki yaşadığı yasak aşkını gördü, dünyası yıkıldı! Esra Erol'un canlı yayınında ilişki yaşadığı yasak aşkını gördü, dünyası yıkıldı! Plastik poşete zam geldi: Zam oranı asgari ücreti solladı Plastik poşete zam geldi: Zam oranı asgari ücreti solladı 85 yıllık Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi 85 yıllık Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi