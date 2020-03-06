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  3. 06 Mart 2020 14:38

BM'den ateşkes sonrası ilk açıklama !

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ile Türkiye’nin İdlib’de varılan ateşkes anlaşmasına uymalarını beklediğini açıkladı.

BM'den ateşkes sonrası ilk açıklama !
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Moskova-Ankara'nın Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerginliği giderme yolunda vardıkları anlaşmanın kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu söyledi. Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Dujarric, “Genel Sekreter bu anlaşma sayesinde, acı çeken sivillerin korunmasının sağlamasını ve aradaki düşmanlıkların derhal ve kalıcı olarak bitmesini umuyor” ifadelerini kullandı. 

Moskova'da süren görüşmeler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı. 

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türkiye , rusya , bm , ateşkes
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