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Bodrum'da motoryattan 56 kaçak göçmen çıktı!

Bodrum'da motoryattan 56 kaçak göçmen çıktı!
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Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum'da yasa dışı yollarla motoryat kullanarak yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta saat 06.30'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla motoryatla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 kaçak göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisini yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler Bodrum motor kaçak göçmen
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