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  3. 14 Temmuz 2020 22:33

Boğaz ağrısıyla doktora gitti, bademciğinden çıkan şoke etti

Japonya'da boğaz ağrısı nedeniyle doktora giden kadının bademciğinden 38 milimetre kurtçuk çıktı. Genç kadının olaydan 5 gün önce çiğ et ile hazırlanan şaşimi yediği öğrenildi.

Boğaz ağrısıyla doktora gitti, bademciğinden çıkan şoke etti
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Koronavirüs sonrası yabani hayvanların tüketilmesine karşı bir tepki tüm dünya üzerinde yayılırken akıllara durgunluk veren olay Japonya'da yaşandı. Boğaz ağrısı nedeniyle doktora giden kadının bademciğinden kurt çıkarıldı.

5 GÜN ÖNCE ÇİĞ ETLE HAZIRLANAN "ŞAŞİMİ" YEDİ
The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.

Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi.

SOL BADEMCİĞİNDEN 38 MİLİMETRE UZUNLUĞUNDA İPLİK KURTU ÇIKARILDI
Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.

VAKALAR ARTIYOR
Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.

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japonya , boğaz , kurtçuk
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