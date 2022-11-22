Boğaziçi eylemleri davasında istenen cezalar belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçen yıl rektör atanmasına karşı protesto eylemi yaptıkları iddiasıyla yargılanan 12 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istendi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı sanık avukatları katıldı. Sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı celse arasında mahkemeye sunduğu mütalaayı tekrar etti. Mütalaada, sanıkların olay tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla üniversite çevresinde bir araya geldikleri anlatıldı. Savcı, kovid 19 tedbirleri kapsamında Beşiktaş ve Sarıyer Kaymakamlıklarının almış oldukları gösteri ve yürüyüş kısıtlaması kararları ve yasaya aykırı toplantı yapmaları nedeniyle olay yerlerinde kolluk güçleri tarafından dağılmaları yönünde defalarca yapılan tüm uyarılara rağmen sanıkların dağılmadıklarını ifade etti. Mütalaada, sanıkların “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları açıklanan mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamaları için mahkemeden süre talep ettiler. Mahkeme sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyor. Kovid tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu bu nedenle polisin dağılmaları yönünde uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği iddia ediliyor. Şüphelilerin, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

DHA