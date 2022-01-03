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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, direnişin 1. yılında eylemde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, direnişin 1. yılında eylemde

Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 1. yılında, Akademisyenler, bugün de rektörlüğe sırtlarını dönerek atanmış Rektör Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto ettiler.

Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin 1. yılında da eylemdeydi. Rektörlüğe sırtlarını dönen akademisyenler, uzun bir zamandır devam eden eylemlere vurgu yaptılar: “Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının yüz otuzuncu; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almasının yüz altmış sekizinci, Candan’ın İnci’nin talimatıyla kampüse alınmayışının seksen beşinci, Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ın hiçbir gerekçe gösterilmeden dönem ortasında görevden alınmasının kırk dokuzuncu günü.”

HOCALARIN FOTOĞRAFLARI TAŞINDI
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz sloganıyla 246. kez rektörlük binasına sırtlarını döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler ve üzerinde “#Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz” yazan üniversiteye alınmayan akademisyen Can Candan’ın, derslerine son verilen Feyzi Erçin’in, Sade Binbaşgil’in ve Özcan Vardar’ın fotoğraflarını taşıdılar.

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Etiketler Boğaziçi Üniversitesi direniş
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