Bolu Dağı geçişi küçük araçlar için trafiğe açıldı

D-100 karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan Bolu Dağı kesimi, tekrar ulaşıma açıldı. Yolda yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor.

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi, iki tırın çarpışması sonucu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 karayolundan TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, polis ekiplerinin kontrolünde yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor. İHA