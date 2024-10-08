Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi

Bolu'da oğluna oyun oynarken boncuk atan 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezip ağır yaralanmasına neden olan kadın hakkında 20 yıla kadar hapsi cezası istendi.

Oğluyla kavga eden çocuğu aracıyla ezdi. "Çocuk gelişimi" eğitimi alan anne için 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay Bolu'nun Gerede ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana geldi. Komşu iki ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Eren ve Talha evlerinin önünde boncuk ve su tabancasıyla oyun oynuyordu. Ayağına boncuk isabet eden Talha durumu annesi Gülcan Mutlu U.'ya anlattı.

Eren sokakta oynamaya devam ederken Talha'nın annesi Gülcan Mutlu otomobiliyle gitti. Aracını doğrudan Eren'in üzerine sürerek küçük çocuğu ezdi. Vücudunda kırıklar oluşan Eren ağır yaralandı.

Ailenin şikayeti üzerine anne Gülcan Mutlu U. gözaltına alındı. İfadesinde Eren'i uyarmak için yanına gittiğini, çocuğu yanlışlıkla ezdiğini söyleyince ev hapsi verildi. Ancak savcılık bu savunmayla ikna olmadı.

Olaya dair kamera görüntüleri, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunu dikkate alarak iddianame hazırladı. Raporda, Anne U.’un arabasını "süratli bir şekilde öldürme kastıyla" Eren’in üzerine sürdüğü vurgulandı. "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

33 yaşındaki Gülcan Mutlu U.'un üniversitede çocuk gelişimi eğitimi aldığı ortaya çıktı.

DHA