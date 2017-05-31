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  3. 31 Mayıs 2017 16:57

Bomba ihbarı Ankara'yı karıştırdı

Başkent'te bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti. Selanik Caddesi trafiğe kapatıldı, çevredeki binalar boşaltıldı.

Bomba ihbarı Ankara'yı karıştırdı
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Başkent'te bomba ihbarı nedeniyle polis alarma geçti. Selanik Caddesi trafiğe kapatıldı, çevredeki binalar boşaltıldı. Kızılay Selanik 2 caddesi üzerinde bulunan bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Kızılay Selanik 2 Cadde üzerinde bulunan Çamlık apartmanında bulunan bir internet kafede bomba konulduğu ihbarı sonrası polis alarma geçti. Çok sayıda polis Selanik 2 caddesine sevk edildi. Polis ekipleri ilk olarak güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya trafiğe kapattı. Ayrıca apartmanda bulunan tahliye edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, apartman içerisine girerek internet kafede arama yaptı. Yapılan arama sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı. 

İHA

bomba , kızılay , alarmı , ankara