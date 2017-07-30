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  3. 30 Temmuz 2017 12:09

Bomba yüklü araç patlattılar !

Somali'de kalabalık bir sokakta bombga yüklü araç patlattılar.

Bomba yüklü araç patlattılar !
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Somali'de kalabalık bir sokakta patlayıcı yüklü araç havaya uçuruldu, feci görüntüler geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu, bir kez daha bombalı araç saldırısına hedef oldu.

Başkentin yoğun sokaklarından birinde patlayıcı yüklü aracın havaya uçurulmasıyla, gökyüzüne büyük bir siyah duman yükseldi.

Polis yetkilileri, patlama sırasında aracın hareket halinde olduğunu bildiriyor.

Reuters haber ajansı, saldırının ilk fotoğraflarını geçti.

Henüz can kaybı olup olmadığıyla ilgili bir resmi açıklama yok.

Eş Şebab terör örgütünün kıskacındaki Somali'de sık sık saldırılar düzenleniyor. Bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen patlamalarda yüzlerce kişi öldü.

Milliyet

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