Borcunu ödemeyen belediyenin elektriği kesildi

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektriği, 14 milyon TL'lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi.

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu. MAÇOĞLU'NDAN "KAÇAK KULLANIYORUZ" İTİRAFI Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı programda elektriği kaçak olarak kullandıklarını itiraf etmişti. Komünist başkandan şoke eden kaçak elektrik itirafıGüncel DHA