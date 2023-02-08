Borsa 47 dakikada 2 kez devre kesti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bu sabah 47. dakikada kayıp yüzde 7'ye ulaşınca ikinci kez devre kesici çalıştı. Borsa dün de yüzde 8,62 değer kaybetmişti.

Borsa İstanbul’da depremin ardından sert düşüş bugün de devam ediyor. Dün iki kez çalışan devre kesici bu sabah da 47. dakikada kayıplar yüzde 7’ye ulaşınca ikinci kez çalıştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bu sabah düşüş yüzde 5’e ulaştı ve saat 10.12’de 4 bin 280 puanda endeks bazlı devre kesici çalıştı. Daha sonra yeniden başlayan işlemlerde saat 10.42’de kayıp yüzde 7’ye ulaştı ve 4 bin 186 puanda ikinci kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Saat 10:42:31 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”

İKİ YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

BIST 100 endeksi dün yüzde 8,62 değer kaybederek günü 4.505,34 puandan tamamlamış ve 22 Mart 2021’den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirmişti.

Haftanın ilk iki gününde yüzde 9,8 düşen BIST 100 endeksinde, bu sabahki yüzde 7’lik düşüşle birlikte 3 Şubat Cuma günkü kapanışa göre kayıp yüzde 16,3’e ulaştı.

ÇİMENTO HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Depremin ardından yükselişe geçen çimento şirketi hisselerinde ise borsanın geri kalanından çok farklı bir tablo var.

İlk iki günde de yüzde 10’a yakın yükselişler kaydeden çimento şirketlerinde bu sabah da sert yükselişler görüldü.

Bu sabah saat 10.12 itibarıyla Nuh Çimento yüzde 8,25, Konya Çimento yüzde 6,85, Afyon Çimento yüzde 6,38, Çimbeton yüzde 5,59 artıdaydı.

Nuh Çimento’da bugün saat 10.12 itibarıyla 3 Şubat Cuma kapanışına göre yükseliş yüzde 31’i aştı.