Borsa İstanbul soruşturmasında yeni tutuklamalar

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında operasyon düzenlenmişti. Soruşturmayı genişleten savcılık, ‘PAMEL’ hissesinde manipülasyon yapıldığını tespit ederek, şüpheliler A.K., B.Ç., E.Y., E.K., E.B., H.G., İ.B., K.B., K.D., K. B. ve S.D., 27 Eylül’de gözaltına alındı.



Emniyette sorgularının ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden A.K., B.Ç., E.K., H.G. tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA