Borsada manipülasyon soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.B., Ü.B. ve A.K. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ü.B. 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.
DHA
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