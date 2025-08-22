  1. Anasayfa
  Boşanma aşamasındaki cani, eşini hastanede vurdu!

Boşanma aşamasındaki cani, eşini hastanede vurdu

Sakarya'da hastane eczanesinde çalışan bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından hastanede silahla vurularak ağır yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yenikent Devlet Hastanesi’nde, eczanede nöbetçi olarak görev yapan Y.G.S. (29) adlı kadın boşanma aşamasındaki eşi E.S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, E.S. Hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. E.S., hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile konuşmak istedi. Hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren E.S., tartıştığı Y.G.S.’yi tabanca ile vurdu. Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. E.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli E.S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Boşanma aşamasındaki eşini vuran E.S. daha sonra işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

