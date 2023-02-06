BOTAŞ duyurdu: 3 ilde doğalgaz kesildi!

BOTAŞ, Kahramanmaraş - Gaziantep doğalgaz iletim hattında meydana gelen hasar nedeniyle Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerine doğalgaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde doğalgaz iletim hattında hasar meydana geldiği bildirildi. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde doğalgaz akışı durduruldu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş – Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışı durdurulmuştur.



Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir." denildi.