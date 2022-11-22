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Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00; Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00; Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi iptal edildi.

İHA

Etiketler bozcaada feribot seferleri çanakkale
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