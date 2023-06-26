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Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak

Brüksel'de İsveç Türkiye toplantısı yapılacak
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İsveç'in NATO üyeliği konusunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den yeni bir açıklama geldi.

Litvanya'daki NATO tatbikatlarını izleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ifade eden Stoltenberg, Brüksel'de İsveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek toplantıya iki ülkenin Dışişleri Bakanları, İstihbarat Şefleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlarının katılacağını söyledi.

Brükel'deki bu üst düzey toplantıyla Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme sağlamayı umduklarını vurguladı.

Rusya'daki gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, "Wagner isyanı Rusya'daki rejimin zayıflığını gösteriyor." diye konuştu.

Etiketler brüksel isveç toplantı
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