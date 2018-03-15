Bu acının tarifi yok ! ''Kendim için aldım, kızımı koyacağım''

Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek.

Sabah'ın haberine göre kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Facia kurbanlarından Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AİLE ÇELENK İSTEMEDİ

Kaza kurbanlarından Sinem Akay'ın ailesi gazeteye verdiği ilanda "Canımız Sinem Akay'ı çok genç yaşta kaybettik. Üzüntümüz derin, acımız sonsuzdur" ifadelerini kullandı. Aile çelenk gönderilmemesini, dileyenlerin bağış yapmasını istedi.

AİLEDEN DUYGUSAL MESAJ

Kaza kurbanlarından Ayşe And'ın ailesi kızlarına "Ayşe'miz bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz" sözleriyle veda etti.

Aile çiçek göndermek isteyenlerin TEGV'e bağışta bulunmalarını istedi.

Ayşe And'ın nişanlısı ise "Canımın içi, biricik Ayşe'mi hayatının baharında, hayallerimizi yaşayacakken ebedi yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldım. Hayatıma kattığı tüm güzellikler için teşekkür ederim. Ayşe seni çok seviyorum. Dualarım hep seninle" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ



Liana Hananel'in ailesi cenazeye çelenk gönderilmesi yerine hayır kurumlarına ya da Liana Kalma Hananel anısına Ulus Okulu U.Ö.M.L'ye bağış yapılmasını istedi. Korkunç kazada hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Liana Hananel'in cenaze töreni bugün saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda düzenlenecek.

ACI SÖZLER



Jasmin Baruh Siloni'nin ailesi ise kızlarının ardından şu sözlerle veda etti: "Ailemizin gözbebeği, yaşam sevincimiz, biricik, aşkım, kızımız, ablam, canımız her şeyimiz Jasmin Baruh Siloni'yi elim bir uçak kazasında kaybettik. Acımız sonsuzdur"

Genç kadının cenazesi bugün 13.30'da 2. Ulus Eşkenaz Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile çelenk gönderilmemesini, hayır kurumlarına bağış yapılmasını istedi.

Aslı İzmirli'nin ailesi de dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunabileceğini belirtti. Mücevher tasarımcısı olan Aslı İzmirli, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuydu. Önce Gia Jewels markasını, sonra da İzmir Jewelry adlı şirketi kurmuştu. Bu yaz Beyrutlu Bassam Houssami ile evlenecekti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Babasını genç yaşta kaybeden kabin görevlisi Eda Uslu, annesi ve kendisi gibi kabin görevlisi olan kızkardeşi Ela Uslu’yla birlikte Beylikdüzü’nde yaşıyordu. Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Burcu Gündoğar Urfalı İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion Institute of Technology New York'ta eğitim almıştı. Mezuniyet projesiyle 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki Aile kabristanına defnedilecek.

PİLOT MELİKE KUVVET'İN CENAZESİ KONYA'DA

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi Konya'ya getirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından uçakla Konya Havaalanı'na nakledilen Kuvvet'in cenazesi, annesi Emine Umman ile diğer yakınları tarafından karşılandı.

Kuvvet'in naaşı, yakınları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Kuvvet'in yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze aracıyla Üçler Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürülen kaptan pilot Melike Kuvvet'in naaşı, bugün öğle namazını müteakip merkez Karatay ilçesinde bulunan Hacıveyis Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

28 yaşındaki Zeynep Coşkun Yeditepe Üniversitesi’nde mimarlık okumuştu. Bursa’da otomotiv şirketi sahibi Orhan Coşkun’un kızı Zeynep Coşkun, 12 Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda nişanlısı Arda Efe ile nikâh masasına oturacaktı. Zeynep Coşkun Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.